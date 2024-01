Varex Imaging Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) für die Varex Imaging-Aktie zeigt, dass das Wertpapier derzeit überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,24 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Varex Imaging.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Varex Imaging-Aktie derzeit +7,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Varex Imaging als unterbewertet, da das KGV mit 13,63 insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 99,35 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Varex Imaging. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Varex Imaging wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.