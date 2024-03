Varex Imaging Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Diskussionen rund um Varex Imaging auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Varex Imaging bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Varex Imaging eine Performance von -4,03 Prozent. Im Branchenvergleich der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 4687,16 Prozent, was eine Underperformance von -4691,19 Prozent für Varex Imaging bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 1421,6 Prozent im letzten Jahr. Varex Imaging lag 1425,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,74 Euro für jeden Euro Gewinn von Varex Imaging zahlt. Dies sind 87 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 98. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Aktie von Varex Imaging hat in den vergangenen Monaten nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr eine negative Änderung, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" für Varex Imaging führt.