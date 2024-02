Varex Imaging Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Varex Imaging diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Varex Imaging, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, ist Varex Imaging im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,87, was einen Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 100,78 bedeutet. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Varex Imaging bei 20,36 USD liegt, während die Aktie selbst bei 17,13 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -15,86 Prozent und somit zur Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage steht mit 19,6 USD um -12,6 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der 7-Tage-RSI bei 59,7 Punkten, was bedeutet, dass die Varex Imaging-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Varex Imaging überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Varex Imaging basierend auf dem Anleger-Sentiment, der fundamentalen Analyse, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.