Varex Imaging Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Varex Imaging-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 20,13 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,5 USD liegt nur um 1,84 Prozent darüber, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 19,19 USD, und der letzte Schlusskurs liegt um 6,83 Prozent darüber. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Varex Imaging-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,89 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -1,8 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,69 Prozent für Varex Imaging. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie jedoch 14,33 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Varex Imaging momentan weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Varex Imaging-Aktie auf Basis dieser Analyse mit unterschiedlichen Bewertungen versehen, die von "Gut" bis "Schlecht" reichen, wobei das Gesamtrating auf "Neutral" lautet.