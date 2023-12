Varengold Wertpapierhandelsbank-Anleger sollten sich noch gedulden!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Varengold Bank liegt bei 57,14, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,02 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die aktuellen Nachrichten über das Unternehmen lassen ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Varengold Bank zu. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Varengold Bank aktuell 1,43, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche zeigt sich, dass die Varengold Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 7,08 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -51,08 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite der Varengold Bank um 57,16 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

