Varengold Wertpapierhandelsbank Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den letzten zwei Wochen wurde über die Varengold Bank in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Daher bekommt die Varengold Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Was die Dividendenpolitik angeht, schüttet die Varengold Bank derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 5,75 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,75 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Ein weiterer Faktor, der bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt wird, ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität über die Varengold Bank die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Varengold Bank daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 1,43 und liegt damit mit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 51. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb die Varengold Bank auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.