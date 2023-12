Varengold Wertpapierhandelsbank Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Varengold Bank verzeichnet aktuell einen Kurs von 3,1 EUR, was einem Rückgang von 18,21 Prozent gegenüber dem GD200 (3,79 EUR) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin, gemessen an der charttechnischen Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der den durchschnittlichen Kursverlauf der letzten 50 Tage angibt, bei 2,89 EUR. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +7,27 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Varengold Bank-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnittswert aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Varengold Bank interessante Merkmale. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental betrachtet weist die Varengold Bank ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 1,44 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 97 Prozent liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 50,75 auf. Aufgrund dessen gilt die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete die Varengold Bank eine Performance von -39,81 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 2,01 Prozent, was auf eine Unterperformance von -41,82 Prozent im Branchenvergleich hinweist. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 9,38 Prozent im letzten Jahr, wobei die Varengold Bank 49,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

