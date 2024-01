Varengold Wertpapierhandelsbank Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Varengold Bank war in den letzten Tagen neutral, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder überwiegend positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden hauptsächlich neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Varengold Bank daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über einen Zeitraum von 7 Tagen zu analysieren. Der RSI-Wert für die Varengold Bank liegt aktuell bei 65,22, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Neutral". Wenn dieser Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse des Durchschnitts des Schlusskurses der Varengold Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage zeigt sich, dass der aktuelle Wert von 2,94 EUR um 17,65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert von 2,94 EUR nur um 2,97 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Varengold Bank-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Varengold Bank aktuell 1,43, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.