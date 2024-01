Varengold Wertpapierhandelsbank Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Aktienkurs der Varengold Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 7,87 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -51,87 Prozent für die Varengold Bank bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite im letzten Jahr bei 13,63 Prozent, wobei die Varengold Bank 57,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Varengold Bank in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die aktuelle Dividendenrendite für die Varengold Bank beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik der Varengold Bank von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Varengold Bank-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 3,59 EUR mit dem aktuellen Kurs (2,98 EUR) vergleicht. Die Abweichung beträgt -16,99 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,32 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.