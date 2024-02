Varengold Wertpapierhandelsbank Aktie: Am Scheideweg

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Varengold Bank mit 1 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 1,45 Euro für jeden Euro Gewinn der Bank zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 97 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Die Dividendenrendite der Varengold Bank liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Varengold Bank mit 3,18 EUR bewertet. Dies liegt 4,95 Prozent über dem GD200 (3,03 EUR), was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 3,09 EUR, was einem Abstand von +2,91 Prozent entspricht. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

