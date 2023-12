Var Resources Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung der Anleger gegenüber Grounded Lithium hat sich als neutral erwiesen, basierend auf einer Analyse der Kommentare und Befunde in sozialen Medien. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Grounded Lithium diskutiert, was zu der Einstufung "Neutral" für die Aktie geführt hat.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Grounded Lithium-Aktie ein Durchschnitt von 0,18 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,08 CAD, was einer Abweichung von -55,56 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf eine "Schlecht"-Bewertung hin, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Grounded Lithium haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Grounded Lithium-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 für 25 Tage zu einer "Neutral"-Einstufung führt, was insgesamt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.