Var Resources Aktie: Ein handfester Grund

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grounded Lithium diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt wird Grounded Lithium daher auf dieser Stufe auch mit einem "Neutral"-Rating beurteilt.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index (RSI) auf. Anhand des RSI wird die Grounded Lithium aktuell mit dem Wert 100 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 60 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Somit erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Schließlich liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grounded Lithium-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,13 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,06 CAD weicht somit um -53,85 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,08 CAD) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Grounded Lithium-Aktie somit für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.