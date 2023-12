Vapotherm Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung und das Interesse an der Vapotherm-Aktie haben sich in den letzten Wochen deutlich verändert. Laut einer Analyse haben starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation zu einer trüben Stimmung und einer erhöhten Diskussionsstärke geführt. Dies hat zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie geführt.

Die Anleger-Stimmung war jedoch in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was auf ein gestiegenes Interesse der privaten Nutzer in sozialen Medien hinweist. Die neutrale Themen in den letzten Tagen haben zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung geführt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vapotherm-Aktie ein "Schlecht"-Signal aufweist, da er 65,3 Prozent unter dem GD200 liegt. Der GD50 weist ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hin, da der Kurs 49 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu ist die Bewertung des RSI auf 25-Tage-Basis neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung der Vapotherm-Aktie basierend auf der RSI-Bewertung.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Aspekte darauf schließen, dass die Vapotherm-Aktie derzeit eher negativ bewertet wird.