Vapotherm Aktie: Schlimme Zeiten!

Vapotherm: Aktienanalyse und Bewertung

Die aktuellen Daten zeigen, dass Vapotherm derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist, was unter dem Branchendurchschnitt von 89,09 Prozent liegt. Diese Differenz von -89,09 Prozent im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Vapotherm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,33 USD. Der letzte Schlusskurs von 1,13 USD weicht somit um -66,07 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,04 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -44,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Vapotherm-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Vapotherm-Aktie in den letzten 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überkauft eingestuft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Vapotherm zu verzeichnen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz und deutlich mehr Diskussionen über das Unternehmen als normal, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Damit ergibt sich ein gemischtes Bild für die Vapotherm-Aktie, das Anleger bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen sollten.