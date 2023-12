Vapotherm Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Firma Vapotherm schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 89,14 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 89,14%. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vapotherm-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 3,69 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (1,19 USD) weicht davon deutlich ab (Unterschied -67,75 Prozent), was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (2,52 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt (-52,78 Prozent Abweichung), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vapotherm-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Schlecht" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, auch wenn in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einschätzung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Vapotherm in den vergangenen Monaten erhöht war, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von Vapotherm als "Gut"-Wert.