Vapotherm Aktie: Chancenlos!

Vapotherm schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 90,94 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation für Vapotherm hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien hervorgehoben, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Vapotherm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,84 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,03 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -63,73 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Selbst auf der Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,1 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Daher erhält die Vapotherm-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfacher Charttechnik.