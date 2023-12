Vapor Hub International Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Asberry wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Asberry-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 0, was darauf hindeutet, dass Asberry überverkauft ist, und somit ein abweichendes "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Asberry-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividende wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz zu Asberry festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Bereich der Anleger-Stimmung wurde Asberry in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, sowohl von privaten Nutzern in sozialen Medien als auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit dem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Somit erhält Asberry eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung insgesamt.