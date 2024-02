VaporBrands Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Vaporbrands-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 46,02 beträgt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Vaporbrands.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Vaporbrands in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Vaporbrands von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung somit eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vaporbrands-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 0,02 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (0,0133 USD) deutlich darunter liegt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 0,01 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Vaporbrands-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.