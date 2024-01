VaporBrands Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Vaporbrands Aktie hat sich in den letzten Tagen deutlich von den gleitenden Durchschnittskursen entfernt und wird daher kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -52 Prozent liegt. Die charttechnische Analyse führt somit zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über Vaporbrands gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeschrieben. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in letzter Zeit eine negative Entwicklung erfahren, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt sind die Grundlage für das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen wurde über Vaporbrands eher neutral diskutiert, jedoch haben sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen in den Diskussionen herauskristallisiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Bei einem Wert von 72,73 wird der RSI der Vaporbrands als "Schlecht" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 77,87 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Schlecht" auf diesem Niveau.