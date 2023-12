VaporBrands Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Vaporbrands als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Preisbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Vaporbrands-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 62,35, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 66,34, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des Relative Strength Index als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Vaporbrands-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings gab es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Vaporbrands-Aktie mit 0,0141 USD inzwischen um -29,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -29,5 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.