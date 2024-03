VaporBrands Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Vaporbrands wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität im Netz aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messungen kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Vaporbrands in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,02 USD für den Schlusskurs der Vaporbrands-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,015 USD, was einem Unterschied von -25 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,01 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+50 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Vaporbrands für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Vaporbrands-Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf der Basis des RSI7 von 48,78 und des RSI25 von 42,42.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Vaporbrands eingestellt waren. Positive Themen dominierten an vier Tagen die Diskussion, während es keine negativen Diskussionen gab. An sieben Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Vaporbrands daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Vaporbrands von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.