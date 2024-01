Vantex Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Dunelm Group":

Der Aktienkurs von Vantex hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,48 Prozent erzielt, was 23,84 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,64 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Im Bereich "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere jährliche Rendite -10,64 Prozent, und Vantex liegt aktuell 23,84 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Vantex zeigt eine Ausprägung von 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 ebenfalls auf 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Vantex eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,65 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 %. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Vantex wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.