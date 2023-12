Vantex Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Aktienkurs von Vantex verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,48 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,55 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,93 Prozent für Vantex in diesem Branchenvergleich. Der "Materialien"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -11,55 Prozent, und Vantex lag 22,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Vantex in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Vantex-Aktie betrug der RSI-Wert der letzten 7 Tage 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,86 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Vantex.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Vantex war die Diskussion in den letzten zwei Wochen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben, und insgesamt erhält Vantex auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Vantex beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,67) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Vantex-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.