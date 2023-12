Vantex Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig genutzt, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Durch die Normierung des Verhältnisses von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) erhält man eine Ausprägung von 50 als neutrales Bewertungsniveau. Der RSI25 für Vantex beläuft sich auf 0, was zu einer positiven Bewertung für die letzten 25 Tage führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Vantex im letzten Jahr eine Rendite von -34,48 Prozent erzielt, was 23,15 Prozent unter dem Durchschnitt in dieser Branche liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt durchschnittlich -11,33 Prozent, wobei Vantex derzeit 23,15 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Vantex liegt bei 2, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 320,15) als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird Vantex daher als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Vantex-Aktie mit 0,08 CAD als -33,33 Prozent entfernt vom GD200 (0,12 CAD) bewertet, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,08 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Vantex-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.