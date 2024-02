Vantex Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Im Fall von Vantex wird der 7-Tage-RSI aktuell bei 100 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Vantex-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass Vantex auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenpolitik von Vantex erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -3,45 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet.

Im Branchenvergleich erzielte Vantex in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -21,43 Prozent, was einer Underperformance von -1,2 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Branche entspricht. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt der Vantex-Aktie bei 0,11 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 CAD deutlich darunter liegt (-9,09 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Vantex eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt eine positive Abweichung von +11,11 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe wird Vantex auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.