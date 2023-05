Vantage spendet 100.000 US-Dollar für das UNHCR-Programm „Supporting Refugees in Australia"

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Mittel zur Unterstützung des Schutzes und der Neuansiedlung von Flüchtlingen und Staatenlosen in AustralienVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00&ls=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link), ein preisgekrönter Multi-Asset-Broker für Contracts for Difference (CFDs), hat heute eine Spende in Höhe von 100.000 USD an das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen (UNHCR) bekannt gegeben, um den Schutz und die Neuansiedlung von Flüchtlingen und Staatenlosen in Australien zu unterstützen. Derzeit beherbergt Australien fast 55.000 Flüchtlinge und 90.000 Asylbewerber (hauptsächlich aus dem Nahen Osten und Asien), von denen 8.000 staatenlos sind.Nai Jit Lam, stellvertretender Vertreter des UNHCR in Australien, dankte Vantage für seinen Beitrag: „Wir sind dankbar für die kontinuierliche Unterstützung von Vantage, die uns helfen wird, Lösungen für Flüchtlinge zu finden, die sich seit vielen Jahren in der Schwebe befinden und eine dauerhafte Lösung benötigen."Die Spende wird für mehrere strategische Schwerpunktbereiche des UNHCR verwendet, darunter die Identifizierung von Flüchtlingen, die eine Neuansiedlung benötigen, die Bereitstellung von Beratungs- und Informationsveranstaltungen für Flüchtlinge, die Registrierung und Datenverwaltung, Neuansiedlungsgespräche und die Gewährleistung einer rationellen Neuansiedlungsabwicklung von der Identifizierung bis zur Weiterleitung von Fällen.Die Hauptziele des Programms „Supporting Refugees in Australia" (Unterstützung für Flüchtlinge in Australien) bestehen darin, dauerhafte Lösungen für berechtigte Flüchtlinge zu finden, die von den australischen Offshore-Verfahren betroffen sind, sich bei der Regierung für einen besseren Schutz von Flüchtlingen und Staatenlosen in Australien einzusetzen und direkte Beratungsdienste für Flüchtlinge anzubieten.Jack Kelly, Head of Sales, Vantage, drückte seine Begeisterung über die Partnerschaft des Unternehmens mit UNHCR aus: „Wir fühlen uns geehrt, die Bemühungen des UNHCR zu unterstützen – das Team leistet unglaublich wichtige Arbeit und wir sind stolz darauf, es auf seinem Weg zu begleiten."„Wir sind uns bewusst, dass wir als Unternehmen in einer starken Position sind, um unseren lokalen Gemeinschaften etwas zurückzugeben, und ein Schlüsselprinzip, das uns auf unserer unternehmerischen ESG-Reise leitet, ist das Streben, sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird, einschließlich der Flüchtlinge, die Unterstützung brauchen", fügte Kelly hinzu.Die Spende ist ein bedeutender Schritt zur Unterstützung und zum Schutz von Flüchtlingen in Australien und folgt einer Reihe von Verpflichtungen, die im Einklang mit der ESG-Unternehmensinitiative von Vantage eingegangen wurden. Diese Initiative wurde im Juli 2022 offiziell gestartet und ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Unternehmenszwecks geworden.Seit Beginn seiner ESG-Reise arbeitet Vantage mit der beliebten Influencerin Supercar Blondie an einer Initiative zur Wiederherstellung lebenswichtiger Seegrasökosysteme und zur Sensibilisierung für den Klimawandel zusammen und setzte sich mit ihr auch während der Woche des Extreme-E-Rennens in Sardinien, Italien, für die Stärkung der Rolle der Frauen ein. Später in diesem Jahr kündigte das Unternehmen eine Partnerschaft mit der UNESCO an, um den Zugang zu hochwertiger Bildung für benachteiligte Menschen zu verbessern.Bildunterschrift: Jack Kelly (Verkaufsleiter Australien, Vantage) traf Nai Jit Lam, stellvertretende Vertreterin von UNHCR Australien, im UNHCR-Büro in Canberra.Informationen zu Vantage„Vantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00&ls=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder Vantage Markets) ist ein Multi-Asset-Broker, der Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFD in Form von Forex, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigen die Unternehmen von Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Trading-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Trading-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00&ls=unhcr100k_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Trading-Plattform, die es Kunden ermöglicht, Trading-Chancen zu nutzen. Laden Sie die Vantage-App vom App Store oder von Google Play herunter.trade smarter @vantage.Informationen zu UNHCRUNHCR, das Flüchtlingshochkommissariat der UNO, ist eine globale Organisation, die sich der Rettung von Leben, dem Schutz von Rechten und dem Aufbau einer besseren Zukunft für Menschen widmet, die aufgrund von Konflikten und Verfolgung gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen.Wir führen internationale Maßnahmen zum Schutz von Flüchtlingen, gewaltsam vertriebenen Gemeinschaften und staatenlosen Menschen an.Wir bieten lebensrettende Hilfe, tragen zum Schutz der grundlegenden Menschenrechte bei und entwickeln Lösungen, die sicherstellen, dass Menschen einen sicheren Ort haben, an dem sie sich zuhause fühlen und eine bessere Zukunft aufbauen können. Wir arbeiten auch daran, dass staatenlose Menschen eine Staatsangehörigkeit erhalten.Wir arbeiten in über 130 Ländern und nutzen unser Fachwissen, um Millionen von Menschen zu schützen und zu betreuen.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2067702/Jack_Kelly__Head_Sales_Australia_Vantage__met_Nai_Jit_Lam.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2067702/Jack_Kelly__Head_Sales_Australia_Vantage__met_Nai_Jit_Lam.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1745281/4015401/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vantage-spendet-100-000-us-dollar-fur-das-unhcr-programm-supporting-refugees-in-australia-301813603.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Manager,Global Branding and Communications,Vantage,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell