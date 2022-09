Vantage gewinnt drei Auszeichnungen bei den Global Forex Awards 2022

Singapur (ots/PRNewswire) -Vantage (https://www.vantagemarkets.com/), der internationale Multi-Asset-Broker, wurde bei den Global Forex Awards 2022 – Retail (https://www.globalforexawards.com/retailawards), veranstaltet von Holiston Media, mit drei Preisen ausgezeichnet.Vantage erhielt Preise in drei Kategorien, darunter die „Best Forex Mobile Trading Platform/App – Global", „Best Forex Trade Execution – Global" und „Most Trusted Forex Broker – Asia".Die Global Forex Awards 2022 – Retail gibt es bereits zum fünften Mal und sie ehren Unternehmen, die Spitzentechnologie nutzen, kostengünstigen Handel, umfassende Marktforschungstools, fortschrittliche Bildungsprogramme und erstklassigen Kundenservice für Wiederverkäufer anbieten.Marc Despallieres, Chief Strategy & Trading Officer bei Vantage, sagt: „Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnungen bei den Global Forex Awards 2022 – Retail zu erhalten. Vantage hat seit unserem Rebranding im letzten Jahr einen massiven Wandel durchlaufen und diese Auszeichnungen sind eine Bestätigung für die Richtung, die wir als Unternehmen eingeschlagen haben."„Dies ist eine Ehrung der harten Arbeit und Entschlossenheit unseres Teams, die Vantage zu dem gemacht haben, was es heute ist. Ich möchte diese Gelegenheit auch nutzen, um unseren Kunden zu danken, die uns über die Jahre hinweg unterstützt haben und die unsere größte Motivation bleiben, immer besser zu werden."Lian Jie, Assistant App Marketing Director von Vantage, sagt: „Dies ist die vierte Auszeichnung, die unser Vantage App-Team erhalten hat, und es ist ein Beweis für die vielen Stunden der Entwicklung, die sie geleistet haben, um unsere App leistungsfähiger und intuitiver als je zuvor zu machen."Seit seinem Rebranding hat Vantage eine Reihe von branchenweit anerkannten Auszeichnungen erhalten, darunter „Best in CFD Trading 2022" bei den European – Global & Finance Awards 2022, „Best Broker Australia", „Best Customer Support Australia" und „Best Mobile Trading App" bei den Ultimate Fintech Awards 2022.Informationen zu VantageVantage ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Forex, Rohstoffe, Indizes und Aktien bietet.Mit mehr als 10 Jahren Markterfahrung. Vantage hat jetzt über 1.000 Mitarbeiter/Personal in mehr als 30 Niederlassungen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Makler. Das Unternehmen bietet ein vertrauenswürdiges Handelsökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App (https://vfxapp.onelink.me/UxDH/FXAwards2022) und eine schnellere und einfachere Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, Handelsmöglichkeiten zu nutzen. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.Vantage gibt Ihnen die Tools, Ihre Marktchancen optimal zu nutzen. Handeln Sie intelligenter:trade smarter @vantage.www.vantagemarkets.comFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1906266/230922_Two_Awards_DI.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgPressekontakt:Gwyneth Yeo,gwyneth.yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell