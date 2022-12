Vantage führt Social Trading ein, um den Handel interaktiver zu gestalten

Port Vila, Vanuatu (ots/PRNewswire) -Die Vantage-App ist auch für mehrere Telefonmodelle verfügbarVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&ls=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (oder „Vantage Markets"), der Multi-Asset-Broker, hat das Social Trading in der Vantage-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&ls=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) eingeführt und damit eine allumfassende Handels-App geschaffen, die sowohl den regulären Handel als auch das Social Trading unterstützt.Social Trading ist eine innovative Funktion, die den Handel zu einem sozialen Erlebnis macht. Erfahrene Trader können ihre Handelsstrategien als Signalanbieter weitergeben. Neueinsteiger können zahlreichen Signalanbietern folgen, Einblicke von erfahrenen Anlegern gewinnen und ihre Strategien anwenden, indem sie die Trades anderer Trader spiegeln.Die Vantage-App bietet Zugang zu über 1.000 Handelsinstrumenten, darunter CFDs auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Energie, Aktien, ETFs und Anleihen.Sie verfügt über eine intuitive In-App-Navigation und bietet ein umfassendes Angebot an Charts, technischen Tools, Auftragsarten, individuellen Handelsberichten und Warnmeldungen. Die Vantage-App ist in 14 Sprachen verfügbar und bietet außerdem Marktanalysen und Marktnachrichten von Trading Central und FX Street.Mit der wachsenden Nachfrage nach mobilem Handel in mobil-zentrierten Märkten wird die Vantage App nun zusätzlich zu iOS- und Android-Geräten auch von OPPO-, VIVO-, Huawei-, Xiaomi- und Samsung-Geräten unterstützt.Lian Jie, Assistant App Marketing Director bei Vantage, erklärt, wie die neue Funktion die traditionelle CFD-Branche revolutioniert. „Da unsere aktiven Anleger immer jünger werden, sind unsere Kunden eher bereit, innovative Handelsmethoden wie Social Trading, die über die traditionellen Handelsmethoden hinausgehen, auszuprobieren und anzuwenden. Wir bei Vantage wissen, wie Technologie und Innovation Grenzen überwinden kann. Deshalb haben wir die Leistungsfähigkeit der Technologie in unserer Vantage-App genutzt, um den Ansprüchen der nächsten Generation gerecht zu werden und allen unseren Kunden ein nahtloses und angenehmes Erlebnis zu bieten."Informationen zu VantageVantage (https://www.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&ls=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) (Vantage Global Limited (VFSC 700271)) ist ein weltweit tätiger Multi-Asset-Broker, der seinen Kunden Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit CFDs auf Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen bietet.Mit mehr als 13 Jahren Markterfahrung beschäftigt Vantage heute über 1.000 Mitarbeiter in mehr als 30 Geschäftsstellen weltweit.Vantage ist mehr als nur ein Broker. Es bietet ein vertrauenswürdiges Handels-Ökosystem, eine preisgekrönte mobile Handels-App (https://app.vantagemarkets.com/?utm_source=pr&utm_medium=link&utm_campaign=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&utm_content=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00&ls=socialtrading_global_global-en_d00_c00_a00_pr_link) und eine benutzerfreundliche Handelsplattform, die es den Kunden ermöglicht, von Handelsmöglichkeiten zu profitieren. Laden Sie die Vantage App im App Store oder bei Google Play herunter.trade smarter @vantageFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1957611/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1957892/image_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/Vantage_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantage-fuhrt-social-trading-ein-um-den-handel-interaktiver-zu-gestalten-301691592.htmlPressekontakt:Gwyneth Yeo,Weltweite Markenbildung und Kommunikation,Vantage,Gwyneth.Yeo@vantagemarkets.comOriginal-Content von: Vantage, übermittelt durch news aktuell