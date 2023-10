Vantage Towers: Das wahre Kursziel liegt bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers hat gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt hingelegt und konnte einen Anstieg von +0,17% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die Gesamtsteigerung +1,09%, was auf ein relativ optimistisches Marktumfeld hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für Vantage Towers beträgt laut Bankanalysten aktuell 32,64 EUR. Sollten sie Recht behalten, ergibt sich daraus ein mögliches Potenzial von -7,27%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten positiven Kursentwicklung.

Zwölf Experten empfehlen die Aktie als “halten”, während vier weitere Analysten sie zum Verkauf empfehlen und drei sogar zu einem sofortigen Verkauf raten. Ein Guru-Rating von 2,47 bleibt trotzdem weitgehend unverändert.

