Vantage Towers: Das wahre Kursziel bei 32,64 EUR

Aktienanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Vantage Towers aktuell unterbewertet ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32,64 EUR und damit -6,74% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 26.09.2023 stieg die Aktie um +2,34%

• Die Bankanalysten geben ein mittelfristiges Kursrisiko in Höhe von -6,74% an

• Das Guru-Rating bleibt mit 2,47 unverändert

Obwohl das Unternehmen gestern einen Anstieg von +2,34% verzeichnete und sich über eine Woche hinweg neutral entwickelte (-0,06%), zeigen sich die Analysten nicht gerade optimistisch.

12 Experten bewerten die Aktie als “halten”, während vier andere zu einem Verkauf raten. Drei Experten gehen sogar so weit zu behaupten, dass eine sofortige Veräußerung notwendig sei.

Das Guru-Rating bleibt wie bisher unverändert bei 2,47 im negativen Bereich.

Hinweis: Diese Informationen dienen...