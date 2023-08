Vantage Towers mit mittelfristigem Kursziel von 32,64 EUR - Aktie um -5,45% unterbewertet

Am gestrigen Handelstag legte die Aktie von Vantage Towers an der Börse um +0,06% zu. Damit bewegte sich der Kurs in den vergangenen fünf Handelstagen seitwärts und verzeichnete eine neutrale Tendenz. Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt bei 32,64 EUR und damit um -5,45% über dem derzeitigen Wert.

Analysten sind uneins über das Potenzial der Aktie: Während 12 Experten zum aktuellen Zeitpunkt halten empfehlen , sind vier Analysten zur Verkaufsstimmung geneigt. Drei Experten fordern sogar einen sofortigen Verkauf. Alleinige Einigkeit besteht hingegen beim Guru-Rating mit einem unveränderten Stand von 2,47 .