Vantage Towers: Wahres Kursziel von 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers wurde laut Analystenberichten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 32,64 EUR und damit -1,98% unter dem aktuellen Wert.

• Am 14.06.2023 lag die Kursentwicklung von Vantage Towers bei -0,06%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt mit 2,47 erhalten

• Von zwölf Experten werden „Halten“-Bewertungen abgegeben; vier empfehlen den Verkauf

Vor diesem Hintergrund legte die Aktie am gestrigen Handelstag eine Entwicklung von -0,06% hin und erreichte in den letzten fünf Handelstagen einen neutralen Trend sowie eine Gesamtprognose für die Woche von +0,30%. Die Stimmung am Markt ist gegenwärtig relativ ausgeglichen.

Der Durchschnittswert aus Bankanalysen ergibt ein mittelfristiges Kursziel für Vantage Towers in Höhe von 32,64 EUR. Sollten diese Berechnungen zutreffen, würde sich...