Vantage Towers: Mittelfristiges Kursziel bei 32,64 EUR

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie von Vantage Towers momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR und ergibt damit ein Potenzial von -4,23%. Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen eine Kursentwicklung von -0,29%, während in den vergangenen fünf Handelstagen eine neutrale Stimmung am Markt herrschte.

• Am 03.08.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,29%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 32,64 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert mit einem Wert von 2,47

Die Analystenmeinungen hinsichtlich des Unternehmens sind jedoch geteilt. Während zwölf Experten dazu raten “zu halten”, empfehlen vier Analysten einen Verkauf und drei sogar sofortigen Verkauf.

Aktuell gibt es keinen einzigen Analysten mehr mit einer optimistischen Einschätzung zur Aktie (-0%). Abschließend lässt...