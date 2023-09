Vantage Towers: Kursziel von 32,64 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Vantage Towers konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,23% verbuchen. Insgesamt liegt der Wertzuwachs in den vergangenen fünf Handelstagen bei +0,58%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Doch wie sieht es mit dem Kurspotenzial aus? Laut Bankanalysten hat die Aktie mittelfristig ein Kursziel von 32,64 EUR. Das entspricht einem möglichen Anstieg um -6,26% gegenüber dem aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und auch das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47.

Zusätzlich zeigt sich bei einer näheren Betrachtung der Analysteneinschätzungen eine eher verhaltene Haltung: Während 12 Experten die Bewertung “halten” vergeben haben, empfehlen immer noch vier weitere einen Verkauf und drei gar einen sofortigen Verkauf.

Fazit: Derzeit scheint das Potenzial der Vantage...