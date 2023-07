Vantage Towers: Kursziel liegt bei 32,64 EUR - ein interessanter Einstiegspunkt für Investoren?

Am 17.07.2023 sank der Aktienkurs von Vantage Towers um -0,53%. Insgesamt zeigt sich in den vergangenen fünf Handelstagen jedoch eine leichte Erholung mit einem Plus von +0,90%. Die Analysten sind sich einig: Die Aktie ist aktuell nicht richtig bewertet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Vantage Towers liegt bei 32,64 EUR und bietet somit ein Potenzial von -3,20% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung. Während sich zwölf Analysten neutral positionieren (“halten”), empfehlen vier einen Verkauf und drei sogar sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47. Diese Bewertungen sollten Anleger berücksichtigen bevor sie entscheiden in die Aktie zu investieren oder bereits bestehende Positionen anzupassen.