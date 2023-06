Vantage Towers: Bankanalysten sehen Mittelfrist-Kursziel bei 32,64 EUR

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von Vantage Towers aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankexperten liegt bei 32,64 EUR und bietet Anlegern damit ein Kursrisiko in Höhe von -1,92%. Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Unternehmen eine Kursentwicklung von -0,12%, während sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Tage auf denselben Wert belaufen haben. Die Stimmung am Markt ist demnach neutral.

• Am 16.06.2023: -0,12%

• Mittelfristiges Kursziel laut Analysten: 32,64 EUR (-1,92%)

• Guru-Rating bleibt mit 2,47 gleich

Von insgesamt zwölf Experten wird die Aktie als “halten” bewertet. Vier sind der Meinung einer Verkaufsempfehlung zu folgen und drei Experten raten sogar dazu die Aktien sofort zu verkaufen. Der Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen beträgt zurzeit null Prozent.

Das bisherige...