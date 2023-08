Vantage Towers: Analysten sehen das wahre Kurspotenzial bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers hat in der vergangenen Handelswoche eine eher neutrale Entwicklung hingelegt und verzeichnete am gestrigen Tag einen Rückgang um -0,53%. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 32,64 EUR erreichen könnte. Dies würde Investoren ein Kursrisiko in Höhe von -3,55% eröffnen.

• Am 11.08.2023 sank die Aktie um -0,53%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 32,64 EUR

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47

Das Stimmungsbild der Experten ist weitgehend neutral. Während zwölf Experten die Bewertung “halten” vergeben haben, raten immer noch vier Analysten zum Verkauf der Aktien. Drei weitere Experten empfehlen sogar den sofortigen Verkauf.

Zusätzlich zur Einschätzung durch die Bankanalysten liegt das bekannte...