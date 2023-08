Vantage Towers: Analysten sehen überdurchschnittliches Potenzial - Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers verzeichnete gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,35%, und generierte in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um +1,77%. Doch die Marktexperten sind der Meinung, dass das wahre Potenzial des Unternehmens noch nicht vollständig ausgeschöpft ist.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel von Vantage Towers im Durchschnitt der Bankanalysten auf 32,64 EUR geschätzt. Sollte sich diese Prognose bewahrheiten, ergibt sich daraus ein erhebliches Renditepotenzial von -5,45% für Investoren.

Allerdings gibt es auch Expertenstimmen mit einer eher skeptischen Haltung. Während 12 Analysten eine neutrale Bewertung abgeben (“halten”), empfehlen vier Experten sogar einen “Verkauf” der Aktie. Drei weitere Analysten raten dazu, die Anteilsscheine sofort loszuwerden.

Das Guru-Rating von Vantage Towers bleibt...