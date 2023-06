Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial für Kursanstieg - Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers konnte gestern am Finanzmarkt ein kleines Plus von +0,06% verbuchen und summiert sich damit in einer vollständigen Handelswoche auf +0,36%. Die Stimmung der Bankanalysten ist durchweg positiv: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von -2,04%.

• Am 15.06.2023 stieg die Aktie um +0,06%

• Mittelfristiges Kursziel: 32,64 EUR

• Guru-Rating unverändert bei 2,47

12 Experten vergeben eine “Halten”-Bewertung für die Aktie von Vantage Towers. Allerdings sind noch immer vier Analysten der Meinung, dass man sie “Verkaufen” sollte und drei weitere fordern sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 2,47 unverändert. In Anbetracht des neutralen Trends sollten Investoren jedoch vorsichtig agieren und ihre Position regelmäßig...