Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial – Kursziel von 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers zeigt sich am Finanzmarkt aktuell stabil und verzeichnete gestern eine Kurssteigerung von +0,06%. Damit steht das Unternehmen nach einer Handelswoche bei einem neutralen Trend mit einem Plus von +0,36%. Die Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 32,64 EUR aufweist. Das würde für Investoren einen potentiellen Gewinn in Höhe von -2,04% bedeuten.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht. Während 12 Analysten das Rating “halten” vergeben haben und somit eine neutrale Position beziehen, empfehlen vier weitere Experten den Verkauf der Aktien. Drei Fachleute plädieren sogar für einen sofortigen Verkauf. Das Guru-Rating liegt unverändert bei 2,47.

Es bleibt abzuwarten ob Vantage Towers in Zukunft steigende Kurse...