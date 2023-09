Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers entwickelte sich gestern um +0,23%. In den letzten fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +0,58%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Dennoch halten einige Experten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten bei 32,64 EUR – ein Potential von -6,26% zum aktuellen Kurs.

Es gibt jedoch auch kritische Stimmen: Vier Analysten empfehlen einen Verkauf und drei sogar den sofortigen Verkauf der Aktie. Keiner der befragten Experten gab eine positive Einschätzung ab.

Das Guru-Rating blieb unverändert bei 2,47 Punkten.