Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers wurde in der Vergangenheit oft unterschätzt und ist laut Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR, was ein Potential in Höhe von -4,00% bedeutet.

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie um +0,53%, während sie sich über die vergangene Woche gesehen um lediglich +0,77% verbesserte. Die Stimmung am Markt ist momentan weitgehend neutral.

12 Experten positionieren sich mit “halten”, jedoch gibt es auch noch immer Stimmen für einen Verkauf (4) oder sogar den sofortigen Verkauf (3). Der Anteil an optimistischen Analysten beträgt somit 0%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Niveau von “Guru-Rating ALT”.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Vantage Towers hat Potenzial und das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR. Trotzdem teilen nicht alle...