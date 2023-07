Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers entwickelte sich gestern am Finanzmarkt mit einem Minus von 0,53%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine positive Bilanz von 0,90%, was auf eine neutrale Stimmungslage im Markt schließen lässt. Doch wie bewerten die Bankanalysten das Unternehmen?

Das mittelfristige Kursziel für Vantage Towers liegt derzeit bei 32,64 EUR und würde somit ein Investitionspotenzial von -3,20% eröffnen. Dieser Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten. Während zwölf Analysen ein “Halten”-Rating vergeben haben, sprechen vier Analysten für einen Verkauf und drei Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Im Endeffekt bleibt also abzuwarten, ob Vantage Towers sein Potenzial entfalten kann oder nicht. Das Guru-Rating mit einem Wert von 2,47 hat sich jedenfalls nicht geändert und zeigt damit...