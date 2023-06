Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial - Kursziel 32,64 EUR

Vantage Towers hat gestern eine positive Entwicklung am Markt gezeigt und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +1,04% verbucht. Die Bankanalysten sind derzeit optimistisch gestimmt, was sich auch im aktuellen mittelfristigen Kursziel von 32,64 EUR widerspiegelt – eine potenzielle Rendite von -1,63%.

Allerdings sehen nicht alle Experten das gleiche Potential wie der Durchschnitt. Während 12 Analysten die Aktie als “halten” bewerten, empfehlen vier weitere Experten sogar einen Verkauf und drei gehen noch weiter mit dem Rat eines sofortigen Verkaufs.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47. Zusammenfassend scheint es aktuell relativ neutral auszusehen für Vantage Towers.