Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine nahezu neutrale Entwicklung hingelegt und auch gestern mit einem Plus von +0,43% moderat zugelegt. Bankanalysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial derzeit nicht ausgeschöpft wird. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,64 EUR, was einem Risiko von -0,37% entspricht.

• Am 11.05.2023 legte die Vantage Towers-Aktie um +0,43% zu

• Das Kursziel beträgt 32,64 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47

Trotz dieser Einschätzung haben sich nur wenige Analysten positioniert. Die Mehrheit vergibt ein “Halten”-Rating (12 Experten), während vier Analysten zum Verkauf raten und drei weitere sogar einen sofortigen Ausstieg empfehlen.

Das Guru-Rating ist weiterhin auf dem gleichen Niveau wie zuvor (Guru-Rating ALT) und unterstreicht damit die