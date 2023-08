Vantage Towers: Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von Vantage Towers, dem Betreiber von Mobilfunkmasten in Europa, steht derzeit im Fokus des Interesses. Nach Einschätzung von Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für Vantage Towers liegt bei 32,64 EUR.

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +1,71% verbuchen und somit eine positive Entwicklung zeigen. In den letzten fünf Handelstagen bewegte sich der Kurs neutral mit einem Anstieg um +0,47%.

Obwohl das durchschnittliche Guru-Rating weiterhin bei 2,47 bleibt und somit unverändert ist, sind nicht alle Experten positiv gestimmt.

Insgesamt haben sich zwölf Experten mit einer “Halten”-Bewertung positioniert. Vier Analysten empfehlen jedoch einen Verkauf der Aktien von Vantage Towers und drei weitere gehen sogar davon aus, dass ein sofortiger Verkauf notwendig...