Vantage Towers: Analysten sehen Kursziel bei 32,64 EUR

Die Aktie von Vantage Towers hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,82% verzeichnet und erreicht damit nach fünf Handelstagen einen Gesamttrend von -1,05%. Aufgrund dieser Entwicklung sind viele Marktteilnehmer derzeit pessimistisch. Die Bankanalysten hingegen sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel bei 32,64 EUR liegt. Das entspricht einem potentiellen Risiko für Investoren in Höhe von -3,49%. Von insgesamt 19 Analysten bewerten 12 die Aktie als “Halten”, während vier Experten sie zum “Verkauf” empfehlen. Drei weitere gehen sogar so weit zu sagen, dass Vantage Towers sofort verkauft werden sollte.

• Am 27.07.2023 notierte die Aktie mit -0,82%

• Das Kursziel beträgt 32,64 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,47