Vantage Towers: Aktueller Kurs + Kursziel bei 32,64 EUR - Was sagen die Analysten?

Die letzten fünf Handelstage verliefen für Vantage Towers an der Börse positiv. Gestern wurde ein Plus von +1,38% erzielt und in der Woche insgesamt konnten sich die Ergebnisse auf +1,19% summiert werden. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Doch wie sieht es mit den Einschätzungen der Bankanalysten aus? Das mittelfristige Kursziel liegt aktuell bei 32,64 EUR – eine Entfernung von -3,72% vom aktuellen Kurs entfernt. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach dem jüngsten positiven Trend.

12 Analysten bleiben neutral und empfehlen “halten”, während immer noch vier weitere einen “Verkauf” empfehlen. Drei andere wiederum sind sogar der Meinung, dass die Aktie sofort verkauft werden sollte. Das Guru-Rating blieb unverändert bei 2,47.

Insgesamt bleibt zu beobachten, ob Vantage Towers das Ziel von...