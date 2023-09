Vantage Towers: Aktueller Kurs - 32,64 EUR laut Analysten

Am gestrigen Tag verzeichnete Vantage Towers einen Rückgang am Finanzmarkt um -2,06%. In den letzten fünf Handelstagen gab es eine vollständige Handelswoche mit einem Ergebnis von -0,87%. Der Markt scheint derzeit relativ neutral zu sein. Doch wie bewerten die Bankanalysten die aktuelle Situation?

Das mittelfristige Kursziel von Vantage Towers liegt bei 32,64 EUR. Das bedeutet ein Kursrisiko in Höhe von -4,84% für Investoren. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Zwölf Experten positionieren sich weitgehend neutral und geben die Bewertung “halten” ab. Vier Analysten sind jedoch anderer Meinung und empfehlen den Verkauf der Aktie. Drei weitere Experten gehen sogar noch weiter und befürworten den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 2,47...