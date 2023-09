Vantage Towers: Aktuelle Kursentwicklung und wahres Kursziel bei 32,64 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Vantage Towers ein leichtes Plus von +0,12% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen eine relativ neutrale Stimmung am Markt mit einem Gesamtplus von +0,93%. Jedoch sind sich Analysten einig, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 32,64 EUR liegt.

Das mittelfristige Kursziel ergibt somit einen potentiellen Verlust für Investoren in Höhe von -6,04%. Diese Einschätzung teilen jedoch nicht alle Experten auf dem Finanzmarkt. Während einige zu einem “Verkauf” oder sogar zum unmittelbaren Verkauf raten, empfehlen andere lediglich die Aktie zu halten.

Insgesamt positionieren sich zwölf Bankanalysten mit einer neutralen Bewertung und kein einziger Experte ist optimistisch gestimmt. Das Guru-Rating bleibt konstant bei 2,47.